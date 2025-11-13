Schellhorn als "Party-Crasher" bei den Landeshauptleuten

NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn ist überraschend bei der Landeshauptleute-Konferenz aufgetaucht.

Er hatte sein Kommen im Vorfeld angekündigt - eingeladen war er an sich nicht.

Staatssekretär im pinken Außenministerium

Sepp Schellhorn - Promi-Koch und Staatssekretär im pinken Außenministerium - tauchte am Donnerstag bei der Landeshauptleutekonferenz im steirischen Seggauberg (Bez. Leibnitz) auf.

Besprechungen zur Reformpartnerschaft

Als Deregulierungsstaatssekretär wollte Schellhorn offenbar bei den Besprechungen zur Reformpartnerschaft von Bund und Ländern dabei sein. Dass der Salzburger an sich nicht eingeladen war, das bestätigte der Veranstalter - das Land Steiermark - gegenüber oe24.

Dabei beim Abendessen

Schellhorn ließ es sich nicht verdrießen, nahm sofort beim Abendessen Platz und ließ sich laut Augenzeugenberichten die steirischen Schmankerln schmecken. Am Freitag soll es dann auch thematisch ans Eingemachte gehen...