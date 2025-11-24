Schneewunder & weiße Pisten: Skisaison startet heuer früher

Der frühe Wintereinbruch bringt Schnee und eisige Temperaturen nach Österreich. Mehrere Regionen starten deshalb früher als geplant in die Saison – mit frischem Neuschnee und gesteigertem Interesse bei Wintersportfans.

Weiß präsentiert sich die Lage in Oberösterreichs Skigebieten, begleitet von klirrender Kälte. Auf der Wurzeralm beginnt der Wochenendbetrieb bereits am Freitag, während in Hinterstoder der durchgehende Liftbetrieb am Samstag startet. Auch der Hochficht meldete am Montag einen früheren Saisonbeginn – dort geht es ebenfalls am Freitag los.

Schneelage und erste Pistenöffnungen

Aktuell liegen in Hinterstoder und auf der Wurzeralm jeweils 30 Zentimeter Schnee, weitere 20 Zentimeter Neuschnee werden erwartet. Die Betreiber verzeichnen bereits einen merkbaren Anstieg beim Verkauf der Saisonkarten.

In Hinterstoder gehen ab dem kommenden Wochenende Hössbahn, Höss-Express, Schullift und der Kinderpark in Betrieb. Geöffnet werden die Familienabfahrt, der Schullifthang sowie – erstmals im November – die Talabfahrt. Weitere Pisten sollen schrittweise folgen.

© Pyhrn-Priel

Auf der Wurzeralm sind Standseilbahn, Sessellift Gammering, Linzerhauslift und Kinderpark in Betrieb. Befahrbar sind die zugehörigen Pisten sowie die Hahnlgrabenabfahrt.

Weitere Skigebiete folgen schon nächste Woche

In Dachstein West laufen die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren. Die Pisten müssen bis zum Saisonstart am 5. Dezember nur noch final präpariert werden.

Auf dem Kasberg ist der 6. Dezember als Starttermin geplant – sofern die Schneelage ausreichend ist. Auch die ausgewiesenen Routen für Pistengeher und Schneeschuhwanderer sollen wieder öffnen, wobei der Aufstieg täglich bis 22.00 Uhr erlaubt ist.

© Wolfgang Spitzbart

Die Sternsteinlifte bei Bad Leonfelden planen aktuell einen Start am 12. Dezember. In Kirchschlag laufen bereits die Schneekanonen, ein genauer Termin wird demnächst bekanntgegeben.