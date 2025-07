Un-FASS-bar: Nächster Bier-Lkw verliert dutzende Fässer und Kisten

Im Innviertel verstreute innerhalb von wenigen Stunden bereits der zweite Bier-Laster seine komplette Ware auf der Straße.

Am Montag hat im Innviertel ein Bier-Lkw auf der Braunauer Straße (B147) in Lichteneck (Bezirk Braunau) in einer starken Rechtskurve etliche Kisten Zitronen-Radler verloren, wahrscheinlich, weil die Ware nicht gut gesichert war. Auf einer Länge von 100 Metern wurden 50 bis 100 Bierkisten mit Zitronen-Radlern auf die Straße, Wiesen und in Gärten geschleudert.

© Manfred Fesl

© Manfred Fesl

Nur ein paar Stunden später und 20 km weiter kam es am Dienstagvormittag erneut zu einem ganz ähnlichen Vorfall. Auf der Mininger Landesstraße zwischen Weng und Mining kam ein Sattelschlepper rechts von der Straße ab und stürzte um. Dabei wurden Bierfässer und Kisten, vorwiegend Weißbier, in das angrenzende Feld geschleudert.