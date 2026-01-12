Schon wieder! Junge Steirerin vermisst - Polizei ermittelt

Das Verschwinden der Fitnesstrainerin aus Leibnitz gibt Rätsel auf. Laut der Polizei kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid ausgeschlossen werden.

Stmk. Die Polizei fahndet nach der 34-jährigen Johanna G. aus Graz. Die junge Frau ist seit vergangenem Wochenende abgängig. Zuletzt wurde sie laut einem Facebook-Posting von Freunden am Freitag, den 9. Jänner, in Tillmitsch/Leibnitz gesehen. Seither fehlt von der engagierten Fitness-Trainerin allerdings jede Spur. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Die Mutter von Johanna G., die auch liebevoll Hanni genannt wird, hatte vergangenen Samstagabend bei der Polizei Alarm geschlagen, nachdem sie ihre Tochter nicht mehr erreichen konnte. Polizisten fuhren deshalb zur Wohnung der 34-Jährigen, in der die junge Südsteirerin alleine lebt. Von ihr fehlt bislang jedoch jede Spur. Seither laufen umfassende Fahndungsmaßnahmen. Auch das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark hat bereits die Ermittlungen in dem Vermisstenfall aufgenommen.

Laut Polizei kann weder Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid gänzlich ausgeschlossen werden. Derzeit fokussieren sich die Befragungen der Ermittler vor allem auf das Umfeld der blonden Frau mit Brille, die gleich mehrere Tattoos hat, darunter einen Kussmund am Schlüsselbein. Zudem soll sie einen Glitzerstein am rechten zweiten Schneidezahn haben.

Mehrere Suchaktionen schon im Gange

Auch mehrere Suchaktionen nach der jungen Steirerin sind seit dem Wochenende bereits im Gange. Zudem kursieren im Internet sowie auf gängigen Social-Media-Plattformen bereits erste Fahndungsaufrufe zur Abgängigkeit von Johanna G.

Erst im November des Vorjahres war Johanna G. für längere Zeit in Portugal unterwegs. Sie selbst beschreibt sich auf Facebook als authentisch, emphatisch, liebevoll und verpeilt. Disziplin sei ihr härtester Gegner, sie sei der Buntstift unter den Bleistiften.

Vor fast zwei Monaten wurde auch die Grazerin Stefanie P. als vermisst gemeldet. Ihre Leiche wurde schließlich in einem Wald in Slowenien entdeckt. Ihr 31-jähriger Ex-Freund hatte die Influencerin brutal ermordet und versteckt.