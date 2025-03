Schon wieder machten 13-jährige Syrer auf Spritztour mit gestohlenem Auto Wien unsicher

13-Jähriger raste mit 110 km/h durch Wien.

Erst vergangenen Sonntag sind zwei 13-jährige Syrer bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Wagen am Wiener Gürtel erwischt worden. Dieses Wochenende wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau bei ihrem Streifendienst auf ein Fahrzeug mit einem augenscheinlich unmündigen männlichen Lenker aufmerksam. Als sie ihn anhalten wollten, gab er Gas und begang auf seiner Flucht etliche Verwaltungsübertretungen. Unter anderem fuhr er mit Geschwindigkeiten von über 110 km/h durch das Ortsgebiet und raste ungebremst auf einen Streifenwagen zu, sodass dieser zum Ausweichen genötigt wurde, um einen schweren Unfall zu vermeiden. Kurz darauf verlor der Lenker in der Nordbahnstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit drei parkenden Fahrzeugen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Drei der fünf Insassen flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung, zwei unmündige Jugendliche blieben verletzt am Unfallort zurück. Die beiden 13-jährigen Syrer wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug sowie die daran angebrachten Kennzeichen nur wenige Stunden zuvor im Zuge eines Einbruches in eine KFZ-Werkstätte in Wien-Liesing gestohlen worden waren.

Der unbekannte Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, der schweren Nötigung, des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.