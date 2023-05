SCS-Coup: Zweites Auto abgefackelt

Nach dem spektakulären Einbruch in Vösendorf wurde ein weiteres abgefackeltes Auto sichergestellt.

Wien/NÖ. Der ausgebrannte BMW wurde Ermittlern zufolge bereits Montagfrüh in Wien-Donaustadt sichergestellt. Er war ebenso wie das in der SCS in Brand gesteckte und zurückgelassene Rammbock-Fahrzeug (eine 3er-BMW-Limousine) auch im 22. Bezirk gestohlen worden. Spuren- und Tätersuche nach dem Coup auf einen Juwelier mitten in einem Einkaufszentrum sind weiter im Gange – auch Europol ist eingebunden, um – wie ÖSTERREICH bereits berichtete – abzuklären, ob und wo der Modus Operandi einer hochprofessionell agierenden Bande aus der SCS im Ausland ebenfalls zur Anwendung gekommen ist.