So feiern wir erstes Ostern in Freiheit

Im Durchschnitt isst jeder Österreicher in diesen Tagen knapp sechs Eier.

Wien. 6,4 Millionen Gläubige in Österreich begehen das höchste Fest des Jahres. Etwa die Hälfte davon will zu den Feiertagen einen Gottesdienst besuchen. Ostern ist aber für die meisten Österreicher vor allem ein Fest der Familie. So begehen wir diese Tage:

Familienurlaube. „20 % der Bevölkerung sind diese Woche unterwegs“, sagt Freizeit-Forscher Peter Zellmann zu ÖSTERREICH. Davon besuchen etwa 900.000 Menschen innerhalb des Landes ihre Familie, um das Fest ­gemeinsam zu verbringen. 450.000 sind übrigens derzeit Skifahren und weitere 450.000 im warmen Süden.

Gemeinsam. Nachdem ­Corona-Maßnahmen die Osterfeste zwei Jahre lang dominierten, wünschen sich jetzt drei Viertel der Österreicher unbeschwerte Familienfeiern und das Zelebrieren von Traditionen (Milka-„Ostern gemeinsam“-Umfrage, 500 Interviews).

230 Millionen verdient der Handel an Geschenken

Eier. Das Hauptsymbol dieser Tage ist wohl das Ei. 2,1 Milliarden Eier kon­sumieren wir pro Jahr. In diesen Tagen sind es etwa 50 Millionen Stück, die gefärbt verkauft werden.

Suche. Unser liebster Osterbrauch ist die Ostereier- oder Osternestsuche. Das sagt etwa die Hälfte aller Befragten.

90 Euro für Geschenke. Insgesamt geben wir 230 Millionen Euro für Geschenke, Essen und Dekoration aus. „Ostern ist nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest für den Handel“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Schoko ist top. Schokolade landet in 53 % aller Osternester. Es folgen in der Liste der beliebtesten Geschenke: gefärbte Eier (47 %), Spielzeug (24 %), Blumen (22 %).

Wir sparen. Im Vorjahr gab jeder noch um fünf Euro mehr aus. „Heuer nagen die explodierenden Gas-, Strom- und Treibstoffpreise an der Kaufkraft“, so Rainer Will.