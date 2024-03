So feiert Österreich Ostern

In diesem Jahr geben wir Österreicher für Oster-Geschenke so viel Geld wie noch nie aus - das hat eine Umfrage der Wirtschaftskammer ergeben.

Drei von vier Österreichern beschenken heuer jemanden zu Ostern. 270 Millionen Euro werden für Geschenke ausgegeben, ergibt eine Umfrage der Wirtschaftskammer. So viel Geld wie nie zuvor. Die Medianausgaben pro Person betragen 50 Euro.

Geschenke

In der Liste der Top-Geschenke führt Schokolade (67 %) vor gefärbten Eiern (40 %) . Auf Rang drei folgen Spielsachen (29 %). Bargeld und Blumen (jeweils 19 %) sind beliebte Geschenke. 25 Millionen Schokohasen und 74 Millionen Ostereier finden am Sonntag den Weg in die Osternester der Österreicher.

Bräuche

Christen feiern zu Ostern die Auferstehung Jesus. Doch laut Marketagent-Umfrage tritt die Religion in den Hintergrund, die meisten feiern ein Familienfest. Sechs von zehn Österreichern wollen Eier suchen. In den Oster-Gottesdienst will nur jeder Vierte.

Fisch-Gericht

Rund 70 % wollen laut Gallup-Umfrage zu Ostern Fisch essen. Lachs kommt vor Forelle und Thunfisch.

So feiert die Politik Ostern

Bundeskanzler Karl Nehammer feiert Ostern im Kreise seiner Familie. Die Ostermesse und familiäres Beisammensein sind ihm lieb gewordene Traditionen. Eierpecken mit Minister Norbert Totschnig bringt Abwechslung in den Regierungsalltag. Vizekanzler Werner Kogler verbringt das Osterwochenende samt Familie in Italien. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler freut sich "auf ausgedehnte Spaziergänge in der w underbaren Frühlingslandschaft mit meinem Hund Struppi. Eine traditionelle Osterjause darf nicht fehlen." Energieministerin Leonore Gewessler feiert mit ihrem Mann in Niederösterreich und im Burgenland. Gesundheitsminister Johannes Rauch ist in Vorarlberg, kocht für die Familie, sucht mit den Enkerln Osternester und spaziert mit Hündin Goya.