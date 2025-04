Spieler knackt Joker-Jackpot - gewinnt aber keinen Cent

Ein Spielteilnehmer hatte die richtige Kombination auf dem Lottoschein - geht aber dennoch leer aus.

Beim Joker gab es am Sonntag gleich fünf abgegebene Tippscheine, auf denen die richtige Joker-Kombination zu finden war, aber nur auf vier davon war auch jeweils das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Der Jackpot wurde daher nur auf vier aufgeteilt. Drei der Gewinne wurden via win2day erzielt, ein Gewinn geht nach Kärnten, alle vier erhalten jeweils 104.000 Euro.

Lotto-Jackpot

Bis zum Annahmeschluss am Sonntagabend wurde bei Lotto dieses Mal

kein Tipp mit den „sechs Richtigen“, bestehend aus den Zahlen 16, 20, 22, 27, 32 und 38, abgegeben. Weder per Quicktipp noch per selbst ausgefüllten Lotto Normalschein. Damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot, hier werden 1,7 Millionen Euro für den oder die Sechser erwartet.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es dieses Mal einen Sologewinn. Hier hatte ein bzw. eine Burgenländer:in im sechsten von acht Tipps anstelle der 38 die Zusatzzahl 14 auf dem Lotto Normalschein, der Gewinn beträgt etwas mehr als 105.000 Euro.

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Davon profitieren allerdings die LottoPlus Fünfer, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme auf sie aufgeteilt. Jeder der 36 LottoPlus Fünfer erhält somit 7.800 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung geht es um rund 200.000 Euro.