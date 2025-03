Spuckattacke auf Partnerin von Bürgermeister

Nach einer Abstimmung, die die Gemüter ordentlich erhitzt hat, gab es jetzt auch noch eine Spuckattacke auf die Partnerin des Orts-Chefs!

Eine landwirtschaftliche Fläche in Unterbürg in St. Johann - bei Kitzbühel - war zuletzt Gegenstand einer Abstimmung. Es ging um eine mögliche Umwidmung der Landwirtschaftsfläche in Gewerbegebiet. 55 Prozent der Einwohner sprachen sich gegen die Umwidmung aus.

Das Projekt ist seit Jahren umstritten gewesen. Jetzt sind einige ziemlich sauer über den Ausgang der Umfrage - und einige so sehr, dass sie sogar zu grober Gewalt bereit waren.

Partnerin angespuckt

Die schockierende Nachricht: Der Bürgermeister Stefan Seiwald meldete sich nun auf Facebook zu Wort und berichtete, dass seine Partnerin auf offener Straße angespuckt worden ist.

"Heute wurde meine Lebensgefährtin mitten im Dorf von einem Gegner des Projekts Unterbürg bespuckt – einfach nur, weil sie meine Partnerin ist. Bezeichnet als „Lebensgefährtin des Dorfkaiser-Bürgermeisters, der die Anliegen der Bürger missachtet“.

Laut dem Posting sind Vorfälle dieser Art in seinem Umfeld bereits öfter vorgekommen. Er ruft zur Ruhe auf: "Lasst uns wieder gemeinsam – so wie wir es bis vor Kurzem gewohnt waren – an Lösungen arbeiten. Ohne Beschimpfungen. Ohne Parteipolitik. Ohne persönliche Angriffe."