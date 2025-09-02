Stau-Alarm zu Ferienende: Darauf müssen Sie sich gefasst machen

Ferienende, Schulstart und Großevents: Am 6. und 7. September 2025 droht auf Österreichs Straßen massiver Stau. Rund 2,2 Millionen Schüler sind auf Rückreise – zusätzlich sorgen das Fußball-WM-Qualifikationsspiel in Linz und andere Großevents für Verkehrschaos.

In sechs österreichischen Bundesländern – Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg – enden die Sommerferien. Gleichzeitig startet die Schule in fünf deutschen Ländern. Insgesamt sind rund 2,2 Millionen Schüler betroffen: 1,17 Millionen aus Österreich und etwa 1,1 Millionen aus Deutschland, die sich zu Wochenende auf den Weg in die Heimat machen. Der Samstag wird zum Hauptstautag, aber auch Sonntagnachmittag könnte es Verzögerungen geben.

Diese Transitstrecken werden Hotspots sein

Besonders betroffen sind laut ARBÖ:

Brennerautobahn (A13): Luegbrücke, Schönberg–Innsbruck

Fernpassstrecke (B179): Blockabfertigung vor Grenztunnel Vils/Füssen und Lermooser Tunnel

Inntalautobahn (A12): Großraum Innsbruck

Pyhrnautobahn (A9): Graz, Bosruck- und Gleinalmtunnel

Südautobahn (A2): Raum Villach, Klagenfurt und Graz

Tauernautobahn (A10): Villach–Spittal, Pongau–Werfen, Kuchl–Salzburg, Blockabfertigung vor Katschberg- und Tauerntunnel

Westautobahn (A1): Großraum Salzburg und Linz

Auch an den Grenzen wird es Wartezeiten geben, etwa beim Karawankentunnel, bei Spielfeld/Sentilj (Slowenien), Nickelsdorf/Hegyeshalom (Ungarn), Kufstein/Kiefersfelden, Walserberg und Suben.

16.500 Fans bei WM-Fußballspiel in Linz

Am Samstagabend trifft Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz auf Zypern. Bis zu 16.500 Fans werden erwartet. Viele kommen mit dem Auto – Staus rund ums Stadion sind fix. ARBÖ rät daher zur Anreise mit Öffis: Die Eintrittskarte gilt am Samstag ab 15:45 Uhr als Fahrschein in der Linzer Kernzone. Besonders betroffen sind Mühlkreisautobahn, Unionstraße, Waldeggstraße und Ziegeleistraße.

Bike Week mit 100.000 Fans

Parallel läuft von 2. bis 9. September die „European Bike Week“ am Faaker See. Bis zu 100.000 Besucher werden erwartet. Höhepunkt ist die Harley-Parade am Samstag, 6. September: Ab 10 Uhr Aufstellung, Start um 12 Uhr. Die Route führt über Finkenstein, Villach, Ossiacher See, Wernberg und Rosegg zurück zum Faaker See. Im Zuge der Parade werden mehrere Straßen gesperrt, darunter Faaker See Uferstraße (L53), Faaker See Straße (B84) sowie Teile der A10 und A2.