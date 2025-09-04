73-jähriger Biker stirbt nach Sturz

Am Mittwoch ereignete sich in Turnau ein tödlicher Motorradunfall.

Turnau. Ein 73-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz ist Mittwochnachmittag im obersteirischen Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf das Bankett geraten und schwer gestürzt. Ein Motorrad-Kollege, weitere Ersthelfer sowie das Rote Kreuz und ein Notarzt versuchten noch, ihm zu helfen, aber für den Biker gab es keine Rettung mehr. Er erlag seinen schweren Verletzungen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.