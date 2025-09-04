Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Motorradunfall
© Getty Images (Symbolbild)

In der Steiermark

73-jähriger Biker stirbt nach Sturz

04.09.25, 08:16
Teilen

Am Mittwoch ereignete sich in Turnau ein tödlicher Motorradunfall.

Turnau. Ein 73-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz ist Mittwochnachmittag im obersteirischen Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf das Bankett geraten und schwer gestürzt. Ein Motorrad-Kollege, weitere Ersthelfer sowie das Rote Kreuz und ein Notarzt versuchten noch, ihm zu helfen, aber für den Biker gab es keine Rettung mehr. Er erlag seinen schweren Verletzungen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden