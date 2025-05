84-Jähriger stirbt nach Sturz in Jauchengrube

Am Mittwochnachmittag kam es in Leutschach (Steiermark) zu einem tragischen Unfall.

Ein 84-jähriger Südsteirer stürzte in eine Jauchengrube und verstarb. Der alleinlebende Mann war offenbar damit beschäftigt, Holz auf seinen Traktor zu verladen. Dabei musste er über eine stillgelegte, mit einem Holzbrett abgedeckte Jauchengrube gehen, um an die Holzscheite zu gelangen. Das morsche Brett dürfte dabei durchgebrochen sein, wodurch der Mann in die Grube stürzte.

Ein Verwandter fand den Verunglückten später. Die Feuerwehr Leutschach übernahm die Bergung der Leiche. Laut ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.