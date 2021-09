49-Jährige dürfte im Dunkeln abgestürzt sein.

Eine 49-jährige Murtalerin, die von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war und nach der seit Donnerstagvormittag gesucht wurde, ist tot aufgefunden worden. Die Frau sei gegen 14:00 Uhr von der Besatzung eines Polizeihubschraubers im Bereich der sogenannten Gamsstube in einer felsigen Schlucht entdeckt worden, so die Polizei am Donnerstagabend. Die 49-Jährige dürfte beim Abstieg vom Pletzen in die Dunkelheit gekommen sein, den Weg verloren haben und abgestürzt sein.

Kein Fremdverschulden

Dabei habe sie tödliche Verletzungen erlitten. Die Distriktsärztin habe nur mehr den Tod der Frau feststellen können. Der Leichnam sei mittels Taubergung geborgen worden, Hinweise auf Fremdverschulden konnten laut Polizei nicht festgestellt werden.