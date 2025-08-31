Alko-Lenker rammt Polizei-Auto, Beamtin verletzt

Ein betrunkener Autolenker hat in der Nacht auf Sonntag im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein stehendes Polizeiauto gerammt und dabei eine Beamtin verletzt.

Der Mann beging Fahrerflucht, konnte aber wenig später von einer anderen Polizeistreife gestellt werden. Ein Alkotest ergab rund zwei Promille. Der 31-Jährige gab an, von einem Unfall nichts mitbekommen zu haben, und er wisse nicht, wo das Problem liege, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Die Streife hatte gegen 20.20 Uhr in Geiselsdorf bei Hartberg auf der L401 nach einem Pkw-Unfall mit Wild routinemäßige Erhebungen durchgeführt. Aufgrund der dämmrigen Lichtverhältnisse wurden ein Pannendreieck aufgestellt und die Warnblinkanlage des Polizeifahrzeugs eingeschaltet. Die Polizistin und ihr Kollege trugen zudem reflektierende Warnwesten. Als die 29-jährige Polizistin die hintere Tür auf der Fahrerseite öffnete, um ihre Arbeitsmaterialien herauszuholen, fuhr der 31 Jahre alte Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit am Streifenfahrzeug vorbei und rammte mit seiner rechten Vorderseite die offenstehende Tür vom Polizeiwagen. Dabei wurde die Polizistin am Knie verletzt, der Mann beging Fahrerflucht.

Ihr Kollege eilte zu ihr, um zu helfen, und leitete gleichzeitig eine Funkfahndung nach dem Fluchtfahrzeug ein, das Richtung Hartberg davonfuhr. Eine weitere Polizeistreife, welche ebenfalls auf der L401 in Richtung Graz fuhr, sah den Fahrerflüchtigen und konnte ihn anhalten. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Beamtin wurde ins LKH Hartberg gebracht, konnte aber später wieder in häusliche Pflege entlassen werden.