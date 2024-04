Anreise zu Air Power, F1, Moto-GP - Bahnhof Zeltweg wird ausgebaut

Bahnsteig für "Eventverkehr" wir von 80 auf 160 Meter verlängert - Fertigstellung bis Ende August -Kostendrittelung zwischen ÖBB, Steiermark und Verteidigungsministerium

Ob Formel 1, Moto-GP oder Flugshow Airpower - die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmittel ist wichtiger Teil des Besucherkonzepts. Bisher war der Bahnhof Zeltweg (obersteirischen Bezirk Murtal) dazu nur bedingt tauglich - wegen zu kurzer Bahnsteige. Dies wird nun mit Ende August anders: Der Bahnsteig für Eventverkehre wird von knapp 80 Meter auf 160 Meter verlängert. Die Kosten teilen sich das Land, die ÖBB und das Verteidigungsministerium, wurde am Freitag mitgeteilt.

Mit dem Ausbau steht künftig eine zusätzliche, niveaufrei zugängliche Bahnsteigkante für die Abwicklung des Personen- und Zubringerverkehrs zur Verfügung. Damit können Züge mit einer Länge von 160 Metern den Bahnhof anfahren. Zusätzlich werden die Zu- und Abgänge adaptiert, teilte das Land Steiermark in einer Aussendung mit.

Weitere Vorteile

Neben der Verbesserung für künftige Großveranstaltungen in der Region - wie etwa Formel 1, Moto-GP oder Konzerte am Red Bull Ring in Spielberg bedeutet die Verlängerung auch eine Erleichterung bei der Betankung und der Abwicklung von Übungen am Fliegerhorst Hinterstoisser. Derzeit laufen Gespräche zwischen dem Verteidigungs- bzw. dem Verkehrsministerium über ein Verwaltungsabkommen.

Kosten werden Aufgeteilt

Die Kosten betragen rund 730.000 Euro und werden von der ÖBB-Infrastruktur AG, dem Verteidigungsministerium und dem Land Steiermark zu je einem Drittel getragen. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Donnerstag für den Umbau 280.000 Euro aus dem Budget des Verkehrsressorts reserviert. Der Bahnhof Zeltweg ist ein Schlüsselpunkt für die Anreise mit Öffis zu den Großveranstaltung, insbesondere von Park & Ride-Plätzen im Murtal mit S-Bahnen nach Zeltweg

Laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wollen "die Menschen klimafreundlich unterwegs sein und sie sind bereit auf Öffis umzusteigen, wenn diese einfach, bequem und gut ausgebaut sind". Für Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP) gibt es neben der verbesserten Anreise etwa zur Airpower Anfang September auch eine militärische Synergie, wie zum Beispiel den Transport von Treibstoff für die Luftstreitkräfte.

Landeshauptmann Christopher Drexler und sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) sagten u. a., durch die Verbesserungsmaßnahmen erwarteten die Fans noch bessere Bedingungen bei der Anreise zu den Veranstaltungshighlights in der Region. Durch die Maßnahmen in Zeltweg mache man das Bahnfahren noch attraktiver, denn künftig werden deutlich mehr Fans klimafreundlich und sicher zu den Großveranstaltungen am Fliegerhorst Hinterstoisser und am Red Bull Ring kommen können.