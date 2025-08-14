Arbeitsloser ergaunerte sich 460.000 Euro

Ein 54 Jahre alter Bosnier ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit.

Der Mann hatte seit April 2022 günstige Angebote für Fenster, Türen, Zäune und ähnliche Bauleistungen über soziale Medien angeboten. Dabei lockte er 31 Personen über 400.000 Euro heraus. Die Arbeiten erledigte er gar nicht oder nur mangelhaft. Der Mann wurde nach Anzeigen im März geschnappt, seither wurde nach Betrugsopfern gesucht.

Arbeitslosengeld erschlichen

Die Opfer des Mannes - er ist laut Polizei einschlägig vorbestraft - hatten Verträge unterzeichnet und Barzahlungen geleistet. Der 54-Jährige dürfte dabei unter dem Namen einer in Bosnien ansässigen Firma agiert haben. Während des gesamten Tatzeitraums war der Mann beim AMS als arbeitsunfähig gemeldet. Parallel zu den Betrügereien soll er sich durch falsche Angaben Notstandshilfe bzw. Arbeitslosengeld in der Höhe von über 60.000 Euro erschlichen haben.

Anfang März 2025 nahmen ihn die Ermittler der Polizeiinspektion Leibnitz fest und lieferten ihn in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Nach umfangreichen Ermittlungen und zahlreichen Opferbefragungen wurde der Fall nun polizeilich abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft übergeben.