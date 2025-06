"Ausländer raus!"-Eklat: Jetzt wird Lokalchefin bedroht

"Ausländer raus!"-Skandal in Graz! Nachdem ein Gast für einen Eklat sorgte, wird nun die Besitzerin des Lokals bedroht.

Ein Gast hat Außenbereich des Lokals einen Song mit einem Lautsprecher abgespielt haben. Während der bekannten Melodie von „L’amour Toujours“ von Gigi D’Agostino wurde dabei wiederholt der Slogan „Ausländer raus“ gerufen. Weitere Gäste stimmten mit ein.

Ein Video zeigt die Szene. Die Betreiberin des Cafés reagierte laut eigenen Angaben sofort und stellte die Musik ab. Sie distanzierte sich klar von dem Vorfall.

Trotzdem sieht sich die Gastronomin nun mit Anfeindungen konfrontiert. Nach dem Vorfall habe sie zahlreiche Drohnachrichten erhalten.

Ähnliche Vorfälle hatten zuletzt bereits in Villach und Wien für Aufsehen gesorgt. Die Polizei ermittelt.

Lokalchefin hat Angst

Die Chefin vom Café Royal bestätigt gegenüber oe24, dass sie zahlreiche Drohungen, vor allem via Facebook erhalten hat.

Sie will laut eigener Aussage alles sammeln und zur Polizei tragen. Aufgrund der Anzahl an Drohungen, überlegt sie sogar, ob sie in den nächsten Tagen ihr Lokal überhaupt aufsperren soll.