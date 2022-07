Bankraub: Cold Case neu aufgerollt

Vier Jahre nach einem Raub auf eine Bank nimmt die Polizei erneut Ermittlungen auf.

Stmk. Das Geldinstitut in Nestelbach im steirischen Ilztal ist mittlerweile geschlossen, die damals schwer traumatisierten Angestellten arbeiten woanders bzw. in einer anderen Filiale. Doch die Kripo lässt nicht locker, den Cold Case, der sich im März 2018 zutrug, doch noch aufzuklären.

Maskiert. Wie damals berichtet, kam ein mit dunkler Hose und umgedrehter Kapuzen-Winterjacke sowie Sturmhaube maskierter Täter (die Mütze hatte an der Stirn ein aufgenähtes „A“) nach Geschäftsschluss in die Bank gestürmt: Mit einem Messer bedrohte er die Reinigungskraft (46) und den Filialleiter (54) knebelte und fesselte beide brutal mit Klebebändern und erbeute mangels frei zugänglichen Bargeldes in der Filiale: nichts. Lediglich mit dem persönlichen Geld- und Ausweisetui des Bankangestellten gelang dem Räuber, der beim Versuch eine ausländische Sprache vorzutäuschen immer wieder ins Steirische ab­rutschte, die Flucht.