Boots-Drama in der Steiermark - Frau 15 Minuten unter Wasser eingeklemmt

Die 24-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht - ihr Zustand ist kritisch.

Die 24-Jährige war am Samstagnachmittag mit zwei weiteren Personen im Rahmen einer geführten Bootstour auf der Salza im Bereich Palfau unterwegs, als das Boot gegen einen aus dem Wasser ragenden Felsen prallte und umkippte. Die Insassen stürzten ins Wasser - das Boot wurde von der Strömung gegen den Felsen gedrückt und eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land (OÖ) wurde unter dem Boot eingeklemmt.

Die beiden anderen Bootsinsassen wurden abgetrieben und blieben unverletzt. Die Frau konnte mit Hilfe der Besatzung eines weiteren nachfolgenden Bootes nach ungefähr 15 Minuten aus dem Wasser befreit werden. In weiterer Folge wurde die 24-jährige mittels Taubergung aus dem kaum zugänglichen Gelände mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in weiterer Folge unter ständiger Reanimation in das Krankenhaus Amstetten geflogen. Sie befindet sich in kritischem Zustand.