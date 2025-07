Brutaler Raubüberfall – Messer-Männer fesseln Taxler

In Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) ereignete sich ein brutaler Überfall auf einen Taxifahrer. Die Täter erbeuteten Bargeld und sind auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Steiermark. Am Mittwochmorgen wurde ein 45-jähriger Taxifahrer Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Zwei unbekannte Männer stiegen gegen 6 Uhr im Bereich des Kulturzentrums Leibnitz in das Taxi und ließen sich rund sechs Kilometer nach Tillmitsch chauffieren. Beim sogenannten "Oswaldsee" in der Schönbergstraße (L602) sagten sie dem Fahrer, dass er in eine Einfahrt fahren soll. Kurz darauf bedrohten sie den Taxler im angrenzenden Wald mit einem Messer und fesselten ihn. Die Täter flüchteten anschließend mit einer unbekannten Summe Bargeld.

Ein Kollege entdeckte wenig später den geschockten Taxilenker und alarmierte die Polizei. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark ermittelt, eine Fahndung läuft. Die beiden Täter werden als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Sie sollen ausländischer Abstammung und dunkel gekleidet gewesen sein, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Hinweise zu Ein- bzw. Ausstiegsstelle gesucht

Kriminalisten suchen nun anhand der genannten Personsbeschreibung Hinweise zu den Tätern. Dabei können insbesondere Wahrnehmungen zu Personen im Bereich der Einstiegsstelle im Stadtgebiet von Leibnitz (Kulturzentrum bzw. Treibstoffparadies) kurz vor 6.00 Uhr in der Früh, aber auch Hinweise zu möglichen Fahrzeugen im Bereich des Tatortes bzw. der Ausstiegsstelle um kurz nach 6.00 Uhr entscheidend sein, so die Polizei.

Hinweise (auch vertraulich) an: LKA Steiermark, 059133/60-3333