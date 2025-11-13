Bürgermeister-Rücktritt nach Aus für Leitspital im Bezirk Liezen

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) spricht von "überlebensnotwendigen Veränderungen", die Opposition von einem "kaputtgesparten" Gesundheitssystem.

Stmk. Nach dem endgütligen Aus für das Leitspital im Bezirk Liezen gibt es in der Region erste politische Konsequenzen: Roland Raninger (ÖVP), Bürgermeister von Stainach-Pürgg, kündigte an, dass er zurücktreten wird.

Stainach-Pürgg hat folgendes in einem offenen Brief geschrieben: „Die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Doch die Art und Weise, wie die Landesregierung mit dem Projekt Klinikum Stainach umgegangen ist, hat mein Vertrauen tief erschüttert.“ Er wolle „bis spätestens Ende April 2026“ aus dem Amt scheiden.

Der kürzlich präsentierte Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) 2030 sei „kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, der die Bevölkerung gefährdet“. Laut dem Schreiben soll auch der Vizebürgermeister Johann Gasteiner (ÖVP) zurücktreten.