Demenzkranke (81) stürzt von Pflegeheim-Balkon in den Tod

Seniorin wollte Zimmer verlassen und war über Balkongeländer gestiegen

Eine Pflegeheimbewohnerin ist in Gössendorf bei Graz in der Nacht auf Sonntag bei einem Balkonsturz ums Leben gekommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit. Die Demenzkranke (81) hatte ihr Zimmer verlassen und wollte über ein Balkongeländer im ersten Stock des Pflegeheimes steigen. Dabei stürzte sie vier Meter in die Tiefe. Kurz nach Mitternacht fand eine Pflegerin sie und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.