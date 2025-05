E-Radfahrer in Graz von Bim mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt

Es ist der zweite schwere Straßenbahnunfall binnen zwei Tagen in Graz.

Graz. Ein 24-Jähriger ist Freitagfrüh in Graz auf seinem E-Fahrrad von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte die Conrad-von-Hötzendorf-Straße überqueren wollen, als er die Tram wohl übersehen hat. Der 33-jährige Bim-Fahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der in Graz lebende Kroate wurde mitgeschleift und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Graz gebracht, so die Polizei.