FSME-Impfungen in steirischen Schulen gestrichen – Was nun?

In vier steirischen Bezirken sowie in Graz gibt es keine FSME-Schulimpfaktionen mehr. Eltern müssen nun Arzttermine organisieren. Der Grund: Personalmangel und fehlende Amtsärzte.

FSME-Impfungen an Schulen sind in der Steiermark nicht mehr flächendeckend verfügbar. Besonders betroffen sind die Bezirke Murtal, Voitsberg, Weiz und Südoststeiermark, in denen es keine Amtsärzte gibt. Auch in Graz werden FSME-Impfungen nicht mehr an Schulen angeboten. Eltern müssen ihre Kinder nun in Impfstellen oder Arztpraxen impfen lassen.

Laut Impfkoordinationsstelle Steiermark liegt der Grund für den Wegfall der Schulimpfungen in Personalengpässen. In Bezirken mit Amtsärzten können Impfungen nach Anmeldung in Sanitätsreferaten durchgeführt werden. In Graz gibt es die FSME-Impfung nur noch in der städtischen Impfstelle für 23 Euro. Experten sehen dennoch keine sinkende Durchimpfungsrate, da Impfungen auch bei niedergelassenen Ärzten möglich sind.