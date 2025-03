× Laut Time Out: Hier gibt's die beste Pizza der Welt

Ob hauchdünner knuspriger Boden oder fluffig und dick, mit reichlich Belag oder puristisch als Margherita – jeder hat seine Lieblingspizza. Time Out hat ihre Favoriten gesammelt und die allerbesten Pizzen der Welt gekürt.

Wo gibt es die beste Pizza der Welt? Natürlich führt kein Weg an Neapel vorbei – der Geburtsstadt der Pizza und Heimat der originalen neapolitanischen Margherita. Doch nicht nur in Italien versteht man sich auf die Kunst des perfekten Pizzateigs und der besten Zutaten. In Metropolen wie New York, Kopenhagen, Madrid oder Buenos Aires findet man ebenfalls herausragende Pizzerien, die mit traditionellen Rezepten oder kreativen Neuinterpretationen begeistern. Ob hauchdünn und knusprig, dick belegt oder mit überraschenden Zutaten – rund um den Globus wird die Pizza immer wieder neu erfunden und bleibt doch ein Klassiker, den alle lieben.

Die Experten des Time Out Magazins haben in einem neuen Ranking die besten Pizzen der Welt auserkoren:

Die 19 besten Pizzen der Welt

1. Pizzeria da Attilio, Neapel

Pizza: Margherita

Belag: San Marzano Tomaten, Fior di Latte, 24 Monate gereifter Parmesan, frisches Basilikum

Im Herzen Neapels serviert diese traditionsreiche Pizzeria seit 1938 klassische Margheritas, wie sie sein sollen: einfach, ehrlich und mit besten Zutaten aus der Region.

2. Scarr’s Pizza, New York

Pizza: Cheese Slice

Belag: Käse

Scarr’s setzt auf Perfektion im Einfachen. Hier wird das Mehl noch selbst gemahlen, was dem Boden seine besondere Konsistenz gibt. Der Käse-Slice ist puristisch – und genau deshalb so gut.

3. Pizza Marumo, Tokio

Pizza: Japanische Umami

Belag: Shiitake-Creme, Mozzarella, Pecorino, Makrele, Bonitoflocken, Kombu, Frühlingszwiebeln, Sesam, Sojasauce

Italien trifft Japan! Diese Umami-Bombe mit fermentiertem Teig ist ein Muss für Neugierige.

4. 180g Pizzeria Romana, Rom

Pizza: Capricciosa

Belag: Artischocken, Schinken, Oliven, Pilze, Ei

Knuspriger Boden und klassische Zutaten machen diese römische Pizza zum Highlight im authentischen Viertel Centocelle.

5. Bella Brutta, Sydney

Pizza: Clam Pizza

Belag: Muscheln, Pecorino, fermentierte Chili, Knoblauch, Petersilie

Frische Meeresbrise auf dem Teller: Diese Pizza überzeugt mit zarten Muscheln und einer würzigen, zitronigen Note.

6. Diamond Slice, Kopenhagen

Pizza: ‘Nbluja

Belag: ‘Nduja, dänischer Blauschimmelkäse, rote Zwiebeln

New Yorker Stil, aber dänisch interpretiert. Riesige Slices, würzig-scharfer Belag.

7. Dough Hands, London

Pizza: Jode

Belag: Tomate, Mozzarella, ‘Nduja, Hot Honey, Stracciatella

Diese Pizza in East London vereint süß-scharfen Honig mit cremigem Käse und würziger Salami. Unwiderstehlich!

8. NOVO, Kapstadt

Pizza: Fellini

Belag: Fenchel-Salsiccia, karamellisierte Zwiebeln, Fior di Latte

Familiärer Laden mit Fokus auf Qualität: Hier stimmt alles, vom handwerklichen Teig bis zum regionalen Belag.

9. Oobatz, Paris

Pizza: Nummer 6

Belag: Überraschung! Der Chef entscheidet

Sechs Pizzen stehen zur Auswahl – die „Nummer 6“ ist immer eine Überraschung. Handgemachter Sauerteig und Backen bei 400°C machen sie einzigartig.

10. Baldoria, Madrid

Pizza: Búfala Fest

Belag: San Marzano Tomaten, Büffelmozzarella, confierte Tomaten, Parmesan, Basilikum, Zitronenpesto

Neapolitanische Pizza im schicken Restaurantambiente, mit einem Belag, der vor allem Käseliebhaber begeistert.

11. Milly’s Pizza in the Pan, Chicago

Pizza: Untitled #1

Belag: Mozzarella, Tomatensauce, Pepperoni, Jalapeños

Dicke Kruste, karamellisierter Käserand und eine feurige Mischung machen Milly’s zur Top-Adresse für Chicago-Style-Pizza.

12. Officina Local, Rio de Janeiro

Pizza: Umbria

Belag: Pilze, schwarzer Knoblauch, Fior di Latte, Ricotta

Die Interpretation des italienischen Umbria-Geschmacks: erdig, cremig, ohne künstliches Trüffelöl – stattdessen echte Aromen.

13. Civerinos, Edinburgh

Pizza: New Haven Style

Belag: Italienische Wurst, doppelte Marinara, Burrata, Pepperoni

New Haven Style in Schottland? Ja, und wie! Knusprig, käsig, kräftig – ob im Ganzen oder by the slice.

14. Eleventh Street Pizza, Miami

Pizza: Hot Honey Sicilian

Belag: Bianco DiNapoli Tomaten, Mozzarella, Pepperoni, rote Zwiebeln, Calabrian-Chili, Honig

Dicke, fluffige Sicilian Squares, gekrönt mit scharf-süßen Aromen. Der Sauerteigstarter hat hier sieben Jahre Reife hinter sich!

15. Lupita, Lissabon

Pizza: Ananas-Pizza

Belag: Ananas, Mozzarella, Bacon, eingelegte Zwiebeln, Koriander

Mut zur Ananas! Hier wird die umstrittene Kombination durch hochwertige Zutaten zu einem echten Highlight.

16. Fiata by Salvatore Fiata, Hongkong

Pizza: A’Salcissa

Belag: Zwiebelcreme, Fior di Latte, karamellisierte Zwiebeln, italienische Salsiccia

Neapolitanisch durch und durch. Besonders die Salsiccia-Version bringt süße und würzige Aromen perfekt in Balance.

17. Güerrín, Buenos Aires

Pizza: Porteño-Style

Belag: Extra viel Mozzarella

Typisch Buenos Aires: dick, fluffig und mit mehr Käse als man für möglich hält. Perfekt für alle, die es käsig mögen.

18. nNea, Amsterdam

Pizza: Terra

Belag: Salsiccia, Austernpilze, Lauch, Thymian, Mozzarella di Bufala

Eine Ode an die Erde: Hausgemachte Wurst, geröstetes Gemüse, weicher Käse – nNea bringt Kampaniens Aromen auf den Teller.

19. Mercado 20 de Noviembre, Oaxaca

Pizza: Tlayuda

Belag: Bohnen, Oaxacan-Käse, Pilze, Paprika, Avocado, Kaktus

Mexikos Antwort auf Pizza: knusprige Tortilla mit regionalen Zutaten. Besonders der Kaktus verleiht eine zitronige Note.