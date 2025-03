Neue Hype-Schokolade Angel Hair Chocolate gibt es jetzt endlich zu kaufen

Die neue Trend-Süßigkeit Angel Hair Chocolate löst die Dubai Schokolade ab - vor allem auch, weil sie mindestens genauso schwer zu bekommen ist. Doch jetzt gibt es die Hype-Schokolade ENDLICH zu kaufen!

Gerade dachten wir, der Hype um außergewöhnliche Schokolade wäre abgeflaut – da kommt schon die nächste virale Versuchung um die Ecke! Die Angel Hair Chocolate löst aktuell die Dubai-Schokolade als TikTok-Hype ab. Besonders die haarfeine, zartschmelzende Füllung sorgt für Faszination – und für ausverkaufte Regale.

Von Dubaischokolade zu Angel Hair Chocolate

Was macht die neue Trend-Schokolade so besonders? Während die Dubai-Schokolade mit süßer Pistaziencreme punktet, steckt in der Angel Hair Chocolate eine hauchdünne Schicht aus Zuckerwatte (Pişmaniye). Diese feinen Fäden erinnern optisch an Haarsträhnen – daher auch der Name. Umhüllt wird das Ganze von zartschmelzender, rosafarbener Schokolade, die den süßen Genuss perfekt abrundet.

Doch egal ob Dubai oder Angel Hair – eines haben beide Hype-Tafeln gemeinsam: einen saftigen Preis! Die Original Angel Hair Chocolate stammt vom belgischen Hersteller Tucho und schlägt mit 19 Euro pro 185-Gramm-Tafel zu Buche. Und das ist noch nicht alles: Hinzu kommen 3 Euro für die „Temperature-Optimized“-Verpackung, 6 Euro Versand und 3 Euro Mehrwertsteuer – macht stolze 31 Euro für eine einzige Tafel Schokolade.

Hier gibt es die Angel Hair Schokolade zu kaufen

Sowohl bei Tucho als auch anderswo ist die Süßigkeit ausverkauft – bis jetzt. Für alle, die den Hype endlich selbst probieren wollen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Auf eBay wird die Angel Hair Chocolate aktuell von einem anderen Hersteller ebenfalls für 19 Euro angeboten. Was jedoch im Endeffekt geliefert wird, bleibt fraglich. Noch ist sie jedenfalls erhältlich – aber wer die Dubai-Schokolade kennt, weiß, dass es schnell gehen kann, bevor sie wieder vergriffen ist.

Zudem brodelt die Gerüchteküche: Schon bald könnte die neue Schoko-Kreation auch im Einzelhandel zu kaufen sein – zumindest in Deutschland. Laut dem "Münchner Merkur" hat Rewe-Kaufmann Thomas Wurm aus Königsbrunn angekündigt, die Schokolade bald in seinem Markt anzubieten. Ob sie es ähnlich wie die Dubai-Schokolade nach Österreich schafft? Möglich! Diese hat es schließlich nach über einem Jahr in die Regale von SPAR, Billa und Hofer geschafft.