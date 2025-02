Der Lotus Biscoff Keks war einst nur eine kleine Beilage zum Kaffee – jetzt ist er der Star in einem gehypten No-Bake Cheesecake! Cremig, karamellig und herrlich knusprig. Kein Backen, maximaler Genuss! Hier kommt das Rezept für den viralen Cheesecake.

Der Lotus Biscoff Keks war schon immer ein beliebter Begleiter zum Kaffee – sei es in traditionellen Cafés oder als kleiner Snack bei Oma zu Hause. Seine knusprige, karamellige Note machte ihn zu einem echten Klassiker. Doch nun erlebt der bescheidene Keks ein echtes Comeback! Dank Social Media wird er nicht nur geknuspert, sondern als Hauptzutat in allerlei Desserts gefeiert. Ein Rezept, das aktuell durch die Decke geht? Der Lotus Biscoff Cheesecake! Ein Traum aus cremigem Frischkäse, knusprigem Keksboden und – ganz wichtig – jeder Menge Biscoff-Keksen und -Aufstrich. Und das Beste? Kein Backen nötig! Also, schnappen Sie sich eine Packung Lotus-Kekse (okay, vielleicht zwei – eine fürs Rezept, eine zum Naschen) und los geht’s!

Lotus-Biscoff Cheesecake: Von Omas Keksdose zum viralen No-Bake-Cake

Zutaten:

Für den Boden:

250 g Lotus Biscoff Kekse

100 g geschmolzene Butter

Für die Creme:

2 Pck. Sahnesteif

80 g Zucker

500 g Doppelrahm-Frischkäse

500 g Speisetopfen (20 %)

1 Pck. Vanillin Zucker

100 g Lotus Biscoff Creme

Für das Topping:

150 g Lotus Biscoff Aufstrich (geschmolzen)

Einige Lotus Kekse zur Deko

Zubereitung:

Der Boden: Die Kekse zu feinen Bröseln verarbeiten (z. B. mit einem Mixer oder klassisch mit einem Nudelholz und einem Beutel). Die Brösel mit der geschmolzenen Butter vermengen und in eine Springform (ca. 22 cm) drücken. Für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Die Füllung: Doppelrahm-Frischkäse, Speisetopfen, Zucker und Vanillin Zucker glatt rühren. Die Lotus Biscoff Creme unterrühren. Das Sahnesteif dazugeben und gut vermengen. Die Füllung auf den Keksboden geben und glatt streichen. Wieder ab in den Kühlschrank – mindestens 4 Stunden, besser über Nacht. Das Finale: Den restlichen Biscoff-Aufstrich vorsichtig erwärmen, bis er flüssig ist, und über den Cheesecake gießen. Mit Lotus-Keksen dekorieren.

Ran an die Kekse, rein in die Springform!