Gleinstätten ruft zum Wassersparen auf – Pools tabu

Die Gemeinde Gleinstätten schlägt Alarm: Der Wasserverbrauch ist massiv gestiegen, erste Haushalte sind bereits betroffen. Besonders das Befüllen von Pools bringt das System an seine Grenzen.

In Gleinstätten wird das Wasser knapp – erste Haushalte haben bereits keinen Zugang mehr zur Wasserversorgung. Die Gemeinde bittet daher eindringlich, Pools ab sofort nicht mehr zu befüllen. Der ungewöhnlich hohe Verbrauch in den letzten Tagen belastet das Ortsnetz stark. Künftige Befüllungen müssen im Gemeindeamt angemeldet werden, um Engpässe zu vermeiden. Auch die Feuerwehr warnt: Bei Bränden könnte die Löschwasserversorgung gefährdet sein. Die Gemeinde appelliert an die Vernunft der Bürger*innen – nur gemeinsames Handeln kann eine stabile Versorgung in den kommenden Tagen sichern. Ein generelles Poolverbot wird derzeit nicht beschlossen, ist aber nicht ausgeschlossen.