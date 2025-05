Graz: 570 Baustellen sorgen für Stausommer

Nächste große Öffi-Baustelle steht bevor.

Stmk. Baustellen, wohin man schaut: In Graz gibt es derzeit 570 genehmigte Baustellen auf öffentlichen Straßen. Diese führen zu Stoßzeiten zu Staus und Zeitverzögerungen. Zusätzlich starten am Samstag umfangreiche Bauarbeiten der Holding Graz im Rahmen der Innenstadtentlastung. Zu erheblichen Staus kommt es etwa am Bahnhofgürtel, am Kalvariengürtel und in der Peter-Tunner-Gasse. Laut Stadt Graz pendle sich die Anzahl der Baustellen relativ konstant bei 5.000 bis 5.500 pro Jahr ein.

Letzte Etappe der "Neutorllinie": Ab Samstag werden die östlichen Weichen zur Remise 3 in der Eggenberger Straße erneuert, außerdem werden die Gleisbögen in der Unterführung der Straßenbahn am Hauptbahnhof ausgetauscht. Da es sich bei der Verlegung der neuen Gleise aus der Vorbeckgasse in die Annenstraße um eine komplexe „Gleisanbindung“ samt Leitungsinfrastruktur handelt, dauern diese Arbeiten inkl. Schienenersatzverkehr bis 7. September. Mit Fertigstellung der Strecke im Rahmen der Innenstadtentlastung im September beginnen die Testfahrten der Neutorlinie. Ab 29. November wird der Fahrbetrieb aufgenommen. So dass Werktags tagsüber jeder zweite 7er als Linie 17 über die Neutorgasse fährt und in den Abendstunden Montag-Samstag und an Sonntagen ganztägig die Linie 16 über die neue Strecke geführt wird. Zusätzlich stehen den Fahrgästen 2 neue Haltestellen je Richtung zur Verfügung.