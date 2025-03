Grazer Faschingszug wird live auf ORF 2 übertragen

Seit über einem halben Jahrhundert ziehen Narren durch die Grazer Innenstadt.

Der 51. Grazer Faschingszug ist so bunt und sehenswert, dass er live auf ORF 2 übertragen wird. Das traditionelle Großereignis steht heuer wieder unter dem Motto „Steirerland im Narreng’wand“. Der Umzug führt am Faschingsdienstag von der Grazer Oper (Start: 12:15 Uhr) über den Opernring und die Herrengasse zum Grazer Hauptplatz.

Auch die Politik feiert mit: Die Grazer KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher, selbst gelernte Frisörin, hat den Umzug genutzt, um kreativ Werbung für die Lehre zu machen: „Wir wollen am heutigen Tag ein positives Signal in Richtung Lehrberufe setzen und das wichtige Thema aufzeigen. Ich selbst komme aus der Privatwirtschaft und habe einen Lehrberuf erlernt. In unseren verschiedenen Abteilungen fehlt es leider jedoch an Lehrlingen – das soll sich unbedingt ändern."