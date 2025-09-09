Grazer Unternehmer holt "Al Capone" nach Österreich

Auch wenn es seltsam klingen mag, ist die Steiermark die Hochburg edlen Rums

Inspiriert von der Prohibition 1920 bis 1933 rund um Al Capone, entstand dieser wundervolle Blend, den der steirische Unternehmer Christian Löschnigg produziert. Bei "Al Capone Premium Rum" handelt es sich um alte Brände von 12-18 Jahren von fünf karibischen Inseln. Die Veredelung und die Vollendung finden nach einer weiteren Reifephase im Raum Graz statt. Das Ergebnis bei diesem limitierten Premium Blend im Chicago Style der 20er Jahre ist ein charaktervoller, facettenreicher und vollmundiger Rum mit dunklen Noten nach edlem Kaffee, cremiger Schokolade, etwas Karamell, einem Hauch von Bourbonvanille und wohldosiertem Zuckerrohr mit edlem Körper.

Christian Löschnigg (2.v.r.) produziert den Premium Rum © zVg

Des weiteren produziert Löschnigg auch die Sorte "Mafioso" - ebenfalls inspiriert von Al Capone, der in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts seinen Kaffee stets mit Rum veredelte. Den zarten Duft sowie sein volles und weiches Aroma erhält der Mafioso durch den feinen Geschmack süßer Mandeln, einem Hauch Kaffee und etwas Schokolade, bei dem die anderen, geheimen Aromen ausgewogen mitschwingen.

Al Capone Rum © zVg

Erhältlich ist der "Al Capone"-Rum in ausgewählter Gastronomie - wie die "Rosamunde" in Velden, oder direkt beim Hersteller unter www.alcapone.store.