Großeinsatz in Graz: Erneut muss ein Flugzeug notlanden

Am Pfingstmontag musste ein Flugzeug mit 140 Passagieren am Flughafen Graz notlanden. Alle Insassen konnten den Flieger unverletzt verlassen.

Das Flugzeug der Fluglinie "Easyjet" landete am Montagnachmittag am Flughafen Graz not. Die Maschine war von Budapest nach Lyon unterwegs und meldete Rauch in der Kabine. Der dramatische Zwischenfall löste einen Großeinsatz aus.

Ersten Informationen zufolge gab es bei der Notlandung keine Verletzten und die 140 Passagiere konnten sicher das Flugzeug verlassen. Die Ursache für die Rauchbildung ist noch unbekannt.

Laut dem ORF waren 20 Feuerwehren und das Rote Kreuz im Einsatz. Die Behörden ermitteln derzeit die genaue Ursache für die Notlandung. Vorübergehend wurde der Flugbetrieb am Flughafen Graz beeinträchtigt.