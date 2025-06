Stadl-Paura feiert sein Wahrzeichen

Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm.

Die Paurakirche in Stadl-Paura feiert heuer ihr 300-jähriges Weihejubiläum. Das Stadtfest am 14. und 15. Juni steht ganz im Zeichen dieses Jubiläums. Am Samstag gibt es einen Familienwandertag, Festbieranstich und Livemusik. Am Sonntag folgen Gottesdienst und traditioneller Kirtag. Der Reinerlös aus Bewirtung und Gewinnspiel dient der Renovierung der barocken Wallfahrtskirche. Veranstalter ist der Verein „Pro-Paura“.

Mega-Programm lockt die Besucher

Das Programm beginnt am Samstag um 15 Uhr mit einem Familienwandertag, der bei der Pfarrkirche startet und quer durch die Gemeinde führt. Ab 19 Uhr wird im großen Festzelt unterhalb der Kirche der Festbieranstich gefeiert, musikalisch begleitet von der Band „Die Gasteiner“. Ein Vergnügungspark, kulinarische Schmankerl und ein buntes Familienprogramm sorgen für Unterhaltung am gesamten Abend.

Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der barocken Paurakirche. Im Anschluss daran wird der traditionelle Kirtag abgehalten. Im Festzelt sorgen der Musikverein Stadl-Paura und die Band „De Refirig’n“ für musikalische Stimmung. Den ganzen Tag über gibt es Bewirtung durch den Verein „Pro-Paura“, ein großes Gewinnspiel sowie ein vielfältiges Angebot für Familien. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Renovierung der Paurakirche zugute.