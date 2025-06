Bestnote für Steyr in Sachen Kinderbetreuung

Öffnungszeiten, Mittagessen und Sommerbetreuung wurden bewertet.

Die Stadt Steyr erhält erneut die Bestnote 1A+ im Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer OÖ. Bewertet wurden Öffnungszeiten, Mittagessen und Sommerbetreuung in Krabbelstuben, Kindergärten, Horten und Volksschulen.

Steyr erfüllt alle Kriterien, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Einrichtungen bieten mindestens 45 Stunden Betreuung pro Woche, sind an vier Tagen über 9,5 Stunden geöffnet, und maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen. Das Plus steht für Zusatzangebote wie „Gesunder Kindergarten“. Nur 28 Gemeinden erreichen die Top-Kategorie für Unter-3-Jährige. Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr (SPÖ) kündigt zudem eine neue Krabbelstube in Ennsleite an: „Steyr ist ein starker Standort für junge Familien.“