Florian-Statue wieder aufgetaucht

In der Nacht auf Sonntag wurde die Statue gestohlen, am Montag beschädigt wieder gefunden.

Die rund einen Meter große und 40 Kilogramm schwere Statue des Hl. Florian, Schutzpatron der Feuerwehr, ist wieder aufgetaucht. Sie war in der Nacht auf Sonntag vom Feuerwehrhaus Eberschwang gestohlen worden.

Am Montag wurde sie beschädigt in einem Buswartehäuschen gefunden, die Fahne war abgebrochen. Die Feuerwehr hatte in sozialen Medien zur Rückgabe aufgerufen und betont, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt handle. Kommandant Rainer Kiehas zeigte sich erleichtert: „Der gehört zu uns.“ Der Diebstahl wird in Zusammenhang mit einem nahegelegenen Musikfest vermutet. Die Statue hat einen ideellen und historischen Wert.