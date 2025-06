Junge Österreicherin stürzt in Party-Hochburg Lignano von Dach

Eine minderjährige Österreicherin ist nach einem Sturz aus etwa drei Metern Höhe schwer verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in der Garage eines Hotels in Lignano. Das Mädchen war zusammen mit seinen Eltern in einem Beherbergungsbetrieb im nahe gelegenen Bibione zu Gast und zusammen mit Freunden nach Lignano gefahren.

In der Nähe des Hotels kletterte das Mädchen auf das Dach des Garagenbereichs. Das Kunststoffdach brach jedoch unter ihrem Gewicht zusammen und sie stürzte ab. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen laufen

Ein Team der Freiwilligen Feuerwehr traf ebenfalls am Unfallort ein. Über die genaue Herkunft des Mädchens in Österreich gab es vorerst keine Angaben.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um die genauen Ursachen des Unfalls zu ermitteln und festzustellen, ob es Vorschriften und Verbote für das Betreten des Areals gibt. Tausende österreichische Jugendliche haben das Pfingstwochenende in Lignano gefeiert. Die Obere Adria mit den Badeortschaften Grado, Lignano, Jesolo, Caorle und Bibione ist die beliebteste Destination für einen Strandurlaub in Italien.