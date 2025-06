Alko-Lenker von Polizei gestoppt

Gattin wollte weiterfahren, hatte aber mehr Promille im Blut, als ihr Mann.

In der Nacht auf Montag wurde ein Ehepaar in Wels wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsums von der Polizei gestoppt. Der 37-jährige Lenker war mit 103 km/h in einer 70er-Zone bei der Autobahnabfahrt der A25 unterwegs.

Aufgrund starken Alkoholgeruchs führten die Beamten einen Alkotest durch, der einen Wert von 0,52 Promille ergab. Die Ehefrau erklärte daraufhin, sie könne das Auto nach Hause lenken. Ein daraufhin durchgeführter Alko-Vortest ergab bei ihr jedoch einen Wert von über einem Promille, somit lag ihre Alkoholisierung sogar über jener ihres Mannes.

Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt, stellte das Fahrzeug ab und nahm die Autoschlüssel vorübergehend in Verwahrung. Gegen beide wurden entsprechende Anzeigen erstattet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei warnte erneut vor Alkohol am Steuer.