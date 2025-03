Handtasche steckte in Bustür - 72-Jährige schwer verletzt

Die Seniorin wurde von losfahrendem Bus zu Boden gerissen

Eine 72-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Graz beim missglückten Einsteigeversuch in einen Omnibus schwer verletzt worden. Die Frau wollte trotz bereits schließender Türen noch in den Bus einsteigen, berichtete die Polizei. Dabei blieb ihre Handtasche in der Tür stecken. Als der Bus losfuhr, wurde die 72-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mitgerissen und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Buslenker bemerkte die Frau schließlich und hielt an. Die 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.