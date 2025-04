"Jehova-Bomber" wegen 35-fachen Mordversuchs vor Gericht

Ein 56-jähriger Steirer hat sich am Montag im Grazer Straflandesgericht wegen des Verbrechens der terroristischen Straftaten verantworten müssen.

Der IT-Techniker soll monatelang mehrere Bomben bei Autos und Gebäuden der Zeugen Jehovas in der Steiermark platziert haben. Manche der Sprengsätze gingen auch hoch. Verletzt wurde niemand, aber die Detonationen waren potenziell lebensgefährlich. 35-facher Mordversuch steht im Raum. Er gestand, dass er seine Ex-Frau töten wollte.

Die Anklage sieht auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum vor. Der Beschuldigte wurde bisher vom psychiatrischen Gutachter als zurechnungsfähig eingestuft. Zum Prozessauftakt am Montag erschien der Angeklagte im braun-grauen Nadelstreifanzug. Das mediale Interesse am Prozess war groß, denn auch die Sprengsätze hatten seit Sommer 2023 für viel mediales Aufsehen gesorgt.

Klingt wie im "Kriminalroman"

Staatsanwältin Patricia Weber sprach im Eröffnungsplädoyer von einem "nicht alltäglichen Fall", der zwar nach einem "Kriminalroman" klinge, aber Realität sei. Es handle sich nicht nur um einen Mordversuch an der Ex-Frau, sondern "der Angeklagte schreckte auch nicht davor zurück, unzählige andere zu töten", führte sie aus. Mehrere Sprengsätze hätten nur der Ablenkung gedient, stellten aber "eine Gefahr für Leib und Leben" dar.

Die ersten Sprengsätze hatte er am 18. August 2023 an zwei Fahrzeugen von Mitgliedern der Zeugen Jehovas in Leibnitz angebracht. In diesen beiden Fällen sei die Hauptladung nicht hochgegangen, es gab keine Verletzten, erklärte die Staatsanwältin. Eigentlich habe er schon an diesem Tag auch beim Auto seiner Ex-Frau in Kalsdorf eine Bombe anbringen wollen, aber entgegen seiner Erwartung gab es in Kalsdorf keine Versammlung der Zeugen Jehovas.

Weitere Bombe platziert

Daher habe der Beschuldigte seinen Plan geändert und einen neuen Sprengsatz gebaut, der mit rund fünf Kilogramm Sprengstoff wesentlich mehr Detonationspotenzial hatte als die Bomben in Leibnitz. Er platzierte das Paket am 29. März 2024 beim Eingang des Königreichsaals in Kalsdorf. Nur durch die Aufmerksamkeit der Mitglieder der Zeugen Jehovas sei Schlimmeres verhindert worden, sagte Weber. "Auch dieses Vorhaben schlug somit fehl", so die Anklägerin.

Daher baute der Steirer zwei weitere Rohrbomben. Eine davon befestigte er am 3. Mai am Auto von Mitgliedern der Zeugen Jehovas und zündete den Sprengsatz auch gegen 3.00 Uhr. Das Auto brannte aus, verletzt wurde auch hierbei niemand. Die zweite Bombe montierte er am Wagen seiner Ex-Frau, ebenfalls ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft. Laut der Anklägerin habe er den Sprengsatz auch aktiviert, aber dieser soll aus nicht bekannten Gründen nicht hochgegangen sein.

"Perfider Mordplan und hoher Aufwand"

"Ihm war bewusst, dass er das Leben anderer gefährdet und wollte sogar den Tod seiner Ex-Frau - und er nahm auch den Tod anderer in Kauf", schilderte Weber. Zudem schuf er ein "Angst-Klima" unter den Zeugen Jehovas. Überführt wurde der IT-Techniker letzten Endes durch einen Fingerabdruck, der auf der Bombe in Kalsdorf gefunden wurde. Die Staatsanwältin sprach von einem "perfiden Mordplan und hohen Aufwand, um seine Ex-Frau zu töten".

"Sie gönnte mir kein friedliches Leben nach der Trennung"

Der Beschuldigte bekannte sich teilweise schuldig. Er gab zu, dass er seine frühere Ehefrau töten wollte. Die Sprengsätze hätten aber niemanden sonst verletzen oder gar töten sollen. Sein Verteidiger meinte, dass die Staatsanwaltschaft einen "zweiten Franz Fuchs" darzustellen versuche, doch er habe "nie den Vorsatz eines terroristischen Ziels" gehabt. Es sei ihm stets um das Legen von falschen Fährten gegangen.

Der bisher unbescholtene IT-Techniker nannte gegenüber dem vorsitzenden Richter Andreas Rom eine Reihe von Gründen für seine Handlungen: Angefangen habe es mit einer problematischen Ehe, die zu einer noch schwierigeren Scheidung geführt habe. Er durfte seine Kinder nicht sehen und seine Ex-Frau habe ihn finanziell ruinieren wollen. Aufgrund der Belastungen seien auch noch gesundheitliche Probleme gekommen: Depressionen, Schlaganfall, Herz-Operation, eine Krebsdiagnose.

"Ich war eineinhalb Jahre im Krankenstand und ich stellte mir die Frage, warum meine gesunde Ex-Frau nicht arbeiten gehen kann und ich alles zahlen soll", obwohl er zum Teil mit 60 Prozent Behinderung eingestuft worden sei. "Sie gönnte mir kein friedliches Leben nach der Trennung", sagte er. "In Summe waren es viele Belastungen, nicht nur finanziell. Viel schlimmer war, dass sie mich von den Kindern fernhielt. Und sie wollte sich partout nicht scheiden lassen. Irgendwann sind mir die Sicherungen durchgegangen. Ich wollte meine Ruhe haben." Für ihn habe sich die Frage gestellt: "Töte ich mich selbst oder meine Ex-Frau."

Micro-Controller und eigene Programme

Mit einigen Punkten der Anklage zeigte sich der Beschuldigte nicht einverstanden: Beispielsweise habe er in Kalsdorf die Bombe absichtlich nicht gezündet. Er habe darauf gehofft, dass seine Ex-Frau alleine neben dem Sprengsatz ist und hätte sie dann gezündet. Das war aber nicht der Fall. Ähnliches gelte für die Bombe, die er später direkt am Wagen seiner Ex-Frau angebracht hat. Auch diese hätte er aktivieren können, habe es aber letztlich nicht gemacht. Außerdem seien die Bomben aus seiner Sicht sicher gewesen, weil er sie mit Micro-Controllern und eigens geschriebenen Programmen gebaut habe. So hätten sie seiner Ansicht nach nur durch sein Zutun hochgehen können.

Nach der Vernehmung des Beschuldigten stand für den Nachmittag die Befragung erster Zeugen auf dem Verhandlungsplan. Am Mittwoch sind weitere Zeugen geladen und auch das Gutachten des Gerichtssachverständigen wird zu hören sein. Ein Urteil könnte Mittwochabend fallen.