Kindergartengruppen werden sukzessive kleiner
© Getty

Neue Gruppengröße

Kindergarten: Noch mehr Plätze fehlen

29.10.25, 09:52 | Aktualisiert: 29.10.25, 11:08
Durch die Gruppenverkleinerungen werden neue Kindergartengruppen notwendig. 

Stmk. In einem Schreiben hat der Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ) seinem Parteikollegen Bildungslandesrat Stefan Hermann seine Bedenken zum Thema Verkleinerung der Gruppengrößen im Kindergarten dargestellt; Ein Auszug aus dem Schreiben: „Das heißt, wenn ich jetzt zehn Gruppen habe, dann verliere ich pro Jahr zehn Kinder, die ich nicht aufnehmen darf, weil sich die Gruppen reduzieren von 22 auf 21 Kinder: Wir haben heuer ungefähr zehn Kinder, die noch keinen Platz haben. Wir haben jetzt Prioritäten setzen müssen und die Kinder bevorzugt, wo die Eltern alleinerziehend sind“. 

Werde weiter reduziert, würden bis zum Betreuungsjahr 2027/28 mindestens 50 Plätze verloren gehen – auch in anderen Gemeinden sei laut Kos die Lage angespannt, „Wir bräuchten zwei oder drei zusätzliche Kindergartengruppen, da haben wir aber räumlich keine Möglichkeit das innerhalb von zwei Jahren zu stemmen, da braucht man mindestens drei Jahre dazu, wenn man einen Kindergarten baut – und bevor da die Kinder auf der Straße stehen und die Eltern Schwierigkeiten haben Kindergartenplätze zu bekommen, macht es Sinn diese Regelung – die das Land sich ja selbst aufoktroyiert hat – auszusetzen“.

