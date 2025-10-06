Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Kopie von Erich und Carolyn Treu mit Christian Trampus
© Privat

18. Jubiläum

LCS in Leoben feiert seine "Volljährigkeit"

06.10.25, 20:05
Teilen

Das LCS Leoben City Shopping wird 18 Jahre alt und feiert seine „Volljährigkeit“. Das Einkaufszentrum ist ein zentraler Treffpunkt in der Region 

Vor 18 Jahren wagte Initiator und Eigentümer Erich Treu das visionäre Projekt eines modernen Shoppingcenters in Leoben, das architektonisch mit dem benachbarten Kloster harmoniert. Heute gilt das LCS als etablierter Wirtschaftsfaktor und wichtiger Frequenzbringer für die Innenstadt. „Es macht mich stolz zu sehen, wie sich das LCS in den vergangenen 18 Jahren entwickelt hat“, so Treu anlässlich des Jubiläums. „Unser Ziel war immer, einen lebendigen Ort zu schaffen, der Handel, Architektur und regionale Identität verbindet – und das ist gelungen.“

Erich und Carolyn Treu mit Christian Trampus

© Privat

Vielfalt und Architektur

Mit rund 85 Shops, Gastronomie, Dienstleistungsbetrieben und Veranstaltungen hat sich das LCS als Drehscheibe des urbanen Lebens etabliert. Die Kombination aus einzigartiger Bauweise und Klosterarchitektur macht das Center auch architektonisch besonders.

Im Laufe des Jahres sind im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten verschiedene Aktionen und Programmpunkte geplant, um Kundinnen, Besucher und Partner am Jubiläum teilhaben zu lassen.

LCS Leoben

© Privat

Ausblick

18 Jahre nach der Eröffnung blickt das LCS mit Selbstbewusstsein und Innovationsgeist in die Zukunft – „volljährig“ wie nie zuvor.

