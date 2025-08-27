Lokführer fand toten Biker auf Gleisen

Der 62-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad, schlitterte über eine Böschung und prallte gegen einen Betonsockel.

Ein 62-jähriger Motorradlenker ist am Dienstagnachmittag auf der L302 Judendorferstraße bei Graz tödlich verunglückt. Wie die Polizei Mittwochfrüh mitteilte, fand ein Lokführer den leblosen Mann im Bereich des Gleiskörpers. Der Lokführer alarmierte gegen 18.45 Uhr die Leitstelle der ÖBB, dass er den Toten entdeckt habe.

Von Straße abgekommen

Polizistinnen und Polizisten stellten im Bereich des Unfallortes eindeutige Spuren in Richtung Gratwein fest. Daraus war zu schließen, dass der 62-Jährige mit seinem Motorrad aus bisher unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Danach dürfte er über eine Böschung geschlittert und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Stützmasten sowie einen massiven Betonsockel geprallt sein.

Dabei wurden sowohl das Motorrad als auch der Helm massiv beschädigt. Bei dem 62-Jährigen handelte es sich um einen Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die Zugstrecke war für mehrere Stunden gesperrt.