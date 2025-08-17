Massencrash auf A2: Zahlreiche Verletzte, Mega-Stau

Ein schwerer Massenunfall hat am Sonntagabend auf der A2 bei Laßnitzhöhe in der Steiermark für Chaos gesorgt.

Mindestens 20 Fahrzeuge waren beteiligt, nachdem ein Lkw in Fahrtrichtung Wien offenbar eine große Menge Diesel verloren hatte. Auf der glatten Fahrbahn kam es in der Folge zu zahlreichen Kollisionen, ein kilometerlanger Stau bildete sich.

Nach ersten Informationen der Polizei soll es etliche Verletzte geben, genaue Zahlen und Details lagen zunächst aber nicht vor. Es soll mindestens einen Schwerverletzten geben. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und Verletzte zu versorgen.

Die Südautobahn ist in Fahrtrichtung Wien zwischen Graz-Ost und Gleisdorf-West komplett gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die A9 ab dem Knoten Graz-West umgeleitet. Wie lange die Sperre noch andauern wird, war am Abend unklar.