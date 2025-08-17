Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Massencrash auf A2: Zahlreiche Verletzte, Mega-Stau
© Feuerwehr Nestelbach

Steiermark

Massencrash auf A2: Zahlreiche Verletzte, Mega-Stau

17.08.25, 20:00
Teilen

Ein schwerer Massenunfall hat am Sonntagabend auf der A2 bei Laßnitzhöhe in der Steiermark für Chaos gesorgt. 

Mindestens 20 Fahrzeuge waren beteiligt, nachdem ein Lkw in Fahrtrichtung Wien offenbar eine große Menge Diesel verloren hatte. Auf der glatten Fahrbahn kam es in der Folge zu zahlreichen Kollisionen, ein kilometerlanger Stau bildete sich.

 

Nach ersten Informationen der Polizei soll es etliche Verletzte geben, genaue Zahlen und Details lagen zunächst aber nicht vor. Es soll mindestens einen Schwerverletzten geben. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und Verletzte zu versorgen.

Die Südautobahn ist in Fahrtrichtung Wien zwischen Graz-Ost und Gleisdorf-West komplett gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die A9 ab dem Knoten Graz-West umgeleitet. Wie lange die Sperre noch andauern wird, war am Abend unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden