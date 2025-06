Zwei Wochen nach dem schrecklichen Amoklauf im Grazer BORG Dreierschützengasse startet am Montag wieder der Schulbetrieb.

Rund zwei Wochen liegt der Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse zurück. Jetzt soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, zumindest sanft. Statt Unterricht sollen Betreuungs- und Beschäftigungsangebote stattfinden, um den Schülerinnen und Schülern den Wiedereinstieg in den Schulalltag zu erleichtern.

Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht dazu in der Lage fühlen, die Schule wieder zu betreten, werden begleitet oder können auch in eine der sechs klimatisierten Container-Klassen auf dem Schulgebäude ausweichen.

"Alle Schülerinnen und Schüler erreichen"

Jene, die nicht auf das Gelände der Bildungseinrichtung wollen, können sich auch in einer kleinen Halle der Familie List einfinden und werden dort betreut, erklärt die Leiterin des BORG, Liane Strohmaier, gegenüber dem ORF Steiermark. „Es wird niemand gezwungen, in die Schule zu gehen, in das Schulhaus hineinzugehen. Aber unser Ziel ist es, dass wir in den nächsten zwei Wochen wirklich alle unsere Schülerinnen und Schüler erreichen, damit wir sie wieder in die Schule zurückholen. Das muss nicht das Schulgebäude sein jetzt, aber einfach, damit wir Kontakt mit ihnen haben.“

Betroffener Schulbereich wird umgestaltet

Der direkt vom Amoklauf betroffene Bereich der Schule ist derzeit noch gesperrt. Über die Sommerferien soll er umgestaltet werden. „Wir haben einen Quereinsteiger an der Schule, der Architekt ist, und der wird sich mit einer Gruppe rund um ihn herum überlegen, wie wir diesen Bereich ein bisschen umgestalten können, sodass wir einfach auch in diesen Bereichen, die wirklich unmittelbar betroffen waren, einen Neustart machen können“, so Strohmaier.

Strohmaier würde sich wünschen, wenn über den Sommer auch die mediale Berichterstattung "ein bisschen Pause machen könnte". Im Herbst könne man sich dann erneut nachfragen, "wie es uns geht", so die Leiterin.