Nächtliches Erdbeben in der Obersteiermark
© getty

Um kurz nach 1

Nächtliches Erdbeben in der Obersteiermark

28.08.25, 09:17
In St. Peter-Freienstein in der Obersteiermark hat in der Nacht auf Donnerstag um exakt 1.05 Uhr die Erde leicht gebebt. 

 Der Erdstoß mit einer Magnitude von 1,9 war von einzelnen Personen leicht zu spüren. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es in einer Aussendung der GeoSphere Austria.

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung über die Auswirkungen über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

