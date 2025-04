Osterfeuer: Heuer durch Trockenheit und Wind gefährlicher

Feuerwehr bittet um Osterfeuer-Anmeldung.

Stmk/Tirol. Osterfeuer bergen heuer aufgrund der extremen Trockenheit ein hohes Risiko. Der prognostizierte Wind am Osterwochenende verschärft die Gefahr zusätzlich.

Der steirische Landesfeuerwehrverband bittet um eine freiwillige Meldung von privaten Osterfeuer. Das sei ganz einfach im Internet möglich. Abstände zu Häusern und Infrastruktur seien gesetzlich geregelt, sagt Thomas Meier, vom Landesfeuerwehrkommando: „Es gibt Mindestabstände, die einzuhalten sind. Zu Bäumen und Strauchgruppen sind es 40 Meter, zu hohen Häusern und generell zu Häusern und Straßen sind es 50 Metern. Zu Energieversorgungsanlagen sind sogar 100 Meter Mindestabstand einzuhalten.“ In Graz dürfen gar keine Osterfeuer-Sprünge gemacht werden. In den Bezirken Graz-Umgebung oder Leibnitz darf nur ein Feuer pro Gemeinde entfacht werden.

© Landesfeuerwehrverband Südtirol ×

Erst vor einer Woche hat es einen Waldbrand am Stilfserjoch in Südtirol gegeben.

Angesichts der derzeit vorherrschenden trockenen Verhältnisse gilt im Tiroler Unterland - insbesondere in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz - erhöhte Waldbrandgefahr. Für den Bezirk Kufstein erließ die dortige Bezirkshauptmannschaft Waldbrand-Verordnungen, in denen etwa das Rauchen und Entzünden von Feuern im Wald sowie Zweckfeuer verboten wurden, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.