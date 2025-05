Rapid-Anhängerin brutal attackiert: Fußball-Rowdys gefasst

Nach einem Streit in der Stadion-Tiefgarage gingen die zwei Sturm-Fans auf eine Rapid-Anhängerin los.

Zwei Fußball-Rowdys sind in Graz von der Polizei gefasst worden: Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren sollen am 4. April im Umfeld eines Bundesliga-Spiels des SK Sturm gegen den SK Rapid Wien bei der Stadion-Tiefgarage auf gegnerische Fans losgegangen sein, sie verletzt und beraubt haben. Die Einsatzgruppe "SGS - Szenetypische Gewalt Sport" nahm am Montag die Verdächtigen fest. Einer von beiden war teilweise geständig.

Die beiden vorerst unbekannten Männer, augenscheinlich Anhänger von Sturm, waren in der Tiefgarage auf eine 22-jährige Frau aus Niederösterreich und ihre drei Begleiter getroffen. Wegen der unterschiedlichen Fan-Zugehörigkeit entstand ein Streit. Die beiden "Schwoazn" sollen die anderen provoziert haben. Dann soll einer der Männer die Frau zu Boden gebracht haben. Er habe ihr ins Gesicht geschlagen. Sie wurde dabei verletzt.

Beide sitzen im Knast

Ihre Begleiter griffen ein und zwei von ihnen wurden ebenfalls verletzt. Einer der beiden Angreifer entriss der Frau dann den Fan-Schal, ehe beide davonrannten. Die Ermittler forschten die Verdächtigen nun aus und stellten sie zur Rede. Während der 21-Jährige teilweise gestand, stritt der 27-Jährige alles ab. Beide wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.