Regionalzug crasht mit Auto – 34-Jähriger tot

Der 34-jährige Pkw-Lenker dürfte die Ampelanlage, die auf Rot gestellt war, übersehen haben.

Fürstenfeld. Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kollidierte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Zug mit einem Pkw. Der 34-jährige Auto-Lenker starb noch an der Unfallstelle, wie die LPD Steiermark in einer Aussendung informiert.

Der Lenker aus dem Bezirk Jennersdorf war von der L401 kommend auf der Gemeindestraße in Richtung Deutsch Kaltenbrunn unterwegs und dürfte die Ampelanlage vor der Eisenbahnkreuzung, die auf Rotlicht geschalten war, übersehen haben.

Der 34-Jährige fuhr in die Eisenbahnkreuzung ein und der aus Richtung Fürstenfeld kommende Regionalzug erfasste das Fahrzeug und schleifte es etwa 300 Meter mit. Der 34-Jährige starb an seinen Verletzungen.

Lokführer (53) erlitt einen Schock

Passagiere des Zuges kamen dabei nicht zu Schaden. Der 53-jährige Lokführer erlitt einen Schock und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Feldbach verbracht.



Eine Weiterfahrt mit dem beschädigten Triebwagen war nicht mehr möglich. Dieser wurde mit einem Ersatzzug von der Unfallstelle entfernt. Die Feuerwehren Altenmarkt und Fürstenfeld waren mit 34 Kräften im Einsatz.