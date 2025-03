Sachbeschädigung und Nazi-Schmierereien rund um Gemeinderatswahl

In Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam es im Zuge der Gemeinderatswahl zu mutmaßlich politisch motivierten Straftaten. Wahlplakate der FPÖ wurden mit Hakenkreuzen beschmiert, ein Parteifahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte beschmierten in der Nacht auf den Wahlsonntag FPÖ-Plakate in Dechantskirchen mit Hakenkreuzen. Die Täter verwendeten laut Polizei schwarzen Lackspray und eine Schablone. Zudem wurde am Wahltag das Auto eines FPÖ-Funktionärs beschädigt, die Windschutzscheibe zu Bruch gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Wiederbetätigung und Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Rohrbach an der Lafnitz zu melden. In Dechantskirchen bestätigte die ÖVP ihre Mehrheit mit 65,99 Prozent, die FPÖ kam auf 8,8 Prozent.